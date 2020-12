Fiorentina, Cesare Prandelli negativo al Covid-19: torna in panchina (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sospiro di sollievo per la Fiorentina: i tre test molecolari a cui Cesare Prandelli si è sottoposto mercoledì, giovedì e venerdì hanno infatti dato esito negativo. Il tecnico di Orzinuovi, che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sospiro di sollievo per la: i tre test molecolari a cuisi è sottoposto mercoledì, giovedì e venerdì hanno infatti dato esito. Il tecnico di Orzinuovi, che ...

