Ue contro l'Italia: lavoratori statali discriminati (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Commissione Ue ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora complementare all'Italia, paese in cui i lavoratori del settore pubblico "non sono ancora sufficientemente tutelati contro la discriminazione e l'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato come previsto dalle norme dell'Ue". Ad oggi, spiega Bruxelles, "diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia non sono tutelati contro l'utilizzo della successione di contratti a tempo determinato. Tra questi, insegnanti, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, personale di alcune fondazioni di produzione musicale, personale accademico, lavoratori agricoli e volontari dei vigili del fuoco ...

