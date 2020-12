Locatelli: “Calo di morti da metà dicembre, in estate tutti vaccinati” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sul numero di morti e su un suo calo, oltre che sulla situazione vaccini, dice la sua il professor Franco Locatelli del CSS. Dal dottor Franco Locatelli, che presiede il Consiglio Superiore di Sanità, arriva una notizia che riguarda la triste situazione dei morti Covid Italia. A suo dire ci vorrà una decina di giorni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sul numero die su un suo calo, oltre che sulla situazione vaccini, dice la sua il professor Francodel CSS. Dal dottor Franco, che presiede il Consiglio Superiore di Sanità, arriva una notizia che riguarda la triste situazione deiCovid Italia. A suo dire ci vorrà una decina di giorni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

agorarai : 'Credo che potremo assistere a un calo dei decessi nei prossimi 10 giorni”. Franco Locatelli #agorarai - tg2rai : #Covid19, in calo decessi, contagi e ricoveri in intensiva. Si lavora al piano logistico e di distribuzione dei vac… - GianlucaGregor4 : @matthijs_pog Ho votato Pogba xché mi riferivo al giocatore visto in bianconero. Xò se devo giudicare gli ultimi 2… - peppealbi : RT @valy_s: #COVID19 Oggi -120 ricoveri,solo +6 T.I. e oltre 20.000 guariti. Evidente il calo Però ci sono stati 853 decessi, un n. record… - Daniela192601 : RT @valy_s: #COVID19 Oggi -120 ricoveri,solo +6 T.I. e oltre 20.000 guariti. Evidente il calo Però ci sono stati 853 decessi, un n. record… -

