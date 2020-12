(Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo tipo dideve essere dato per un periodo limitato e sulla base di unadi selezione aperta, pubblica e basata su criteri trasparenti, non discriminatori e oggettivi

ADM_assdemxmi : RT @ansaeuropa: La @EU_Commission ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia sulle #concessioni balneari. - FirenzePost : Concessioni balneari: Commissione Ue lancia procedura contro Italia - ansaeuropa : La @EU_Commission ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia sulle #concessioni balneari. - CaputoItalo : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : 03 Dicembre 2020 Lecce Concessioni balneari, s... - CaputoItalo : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : 02 Dicembre 2020 Lecce Concessioni balneari, p... -

Ultime Notizie dalla rete : Concessioni balneari

Bruxelles ricorda che, in una sentenza del 14 luglio 2016, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la normativa e la pratica esistente a quel tempo in Italia di prorogare automatica ...La Commissione europea chiede all'Italia di garantire la trasparenza e la parità di trattamento per quanto riguarda le concessioni di ...