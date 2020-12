Covid: Speranza presenta alla Camera il piano vaccini del governo: “Sarà gratuito per tutti gli italiani” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Speranza presenta alla Camera il piano vaccini anti-Covid del governo DIRETTA LIVE piano vaccini Speranza DIRETTA LIVE – Oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato alla Camera il piano vaccini anti-Covid del governo e le prossime misure inserite nel nuovo dpcm. Speranza ha illustrato al Parlamento la road map con la quale l’esecutivo intende uscire dall’emergenza Coronavirus attraverso una massiccia campagna di vaccinazione che presumibilmente durerà per tutto il 2021. Il ministro, inoltre, ha illustrato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ilanti-delDIRETTA LIVEDIRETTA LIVE – Oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, il ministro della Salute, Roberto, hatoilanti-dele le prossime misure inserite nel nuovo dpcm.ha illustrato al Parlamento la road map con la quale l’esecutivo intende uscire dall’emergenza Coronavirus attraverso una massiccia campagna di vaccinazione che presumibilmente durerà per tutto il 2021. Il ministro, inoltre, ha illustrato ...

