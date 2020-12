Captain Tsubasa: Rise of New Champions, tre nuovi personaggi in arrivo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L‘anime più famoso sul mondo del calcio, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, si aggiorna con tre nuovi personaggi Holly e Benji, una delle serie animate più amate dai figli degli anni ’80, è diventata ormai da un po’ di tempo anche un videogioco di tutto rispetto. Come lo descriviamo infatti nella nostra recensione, rende pienamente giustizia alla serie animata, grazie specialmente a un’alta personalizzazione dell’avatar e animazioni dei poteri ben fatti. Vi invitiamo a leggerla attentamente per farvi un’idea migliore del titolo, nei suoi pro e contro. Oggi però si parla del suo primo episodio d’espansione, che vede l’arrivo in Captain Tsubasa: Rise of New Champions, di ben tre ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L‘anime più famoso sul mondo del calcio,of New, si aggiorna con treHolly e Benji, una delle serie animate più amate dai figli degli anni ’80, è diventata ormai da un po’ di tempo anche un videogioco di tutto rispetto. Come lo descriviamo infatti nella nostra recensione, rende pienamente giustizia alla serie animata, grazie specialmente a un’alta personalizzazione dell’avatar e animazioni dei poteri ben fatti. Vi invitiamo a leggerla attentamente per farvi un’idea migliore del titolo, nei suoi pro e contro. Oggi però si parla del suo primo episodio d’espansione, che vede l’inof New, di ben tre ...

