Dpcm Natale, l’ultimo assalto per salvare le vacanze sulla neve: stop agli spostamenti tra regioni dal 19 dicembre al 10 gennaio, a cena solo conviventi (Di martedì 1 dicembre 2020) Far cambiare idea al governo sulla riapertura delle piste da sci non sarà semplice per i governatori che oggi si riuniranno con i ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Francesco Boccia, per l’ultimo appuntamento prima che il Dpcm di Natale arrivi, prevedibilmente entro il 4 dicembre, quando sarà scaduto l’ultimo provvedimento del presidente del Consiglio del 3 novembre scorso. Le previsioni secondo i principali quotidiani è che a fronte dei dati in miglioramento ma sempre gravi sull’andamento della pandemia di Coronavirus, il governo non cederà su nessuna richiesta delle regioni, che puntano a un allentamento delle misure tanto sulle vacanze sulla neve, quanto su ristoranti e bar e ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) Far cambiare idea al governoriapertura delle piste da sci non sarà semplice per i governatori che oggi si riuniranno con i ministri della Salute, Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Francesco Boccia, perappuntamento prima che ildiarrivi, prevedibilmente entro il 4, quando sarà scadutoprovvedimento del presidente del Consiglio del 3 novembre scorso. Le previsioni secondo i principali quotidiani è che a fronte dei dati in miglioramento ma sempre gravi sull’andamento della pandemia di Coronavirus, il governo non cederà su nessuna richiesta delle, che puntano a un allentamento delle misure tanto sulle, quanto su ristoranti e bar e ...

«Chiudere i centri storici durante le festività natalizie? Contingentare gli ingressi nelle strade dello shopping? Non mi paiono proposte realizzabili se non in centri abitati ...

Messa di Natale, verso l'orario anticipato: oggi il vertice Cei

Il Papa interrompe, dopo 67 anni, la tradizione dell'omaggio alla Madonna in piazza di Spagna l'8 dicembre. La benedizione sulla città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo ...

