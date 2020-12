«A Napoli Pessotto non avrebbe tentato il suicidio». La risposta di Ferlaino al commento di Cabrini su Maradona (Di martedì 1 dicembre 2020) «Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo, che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio». Il pensiero su Diego Armando Maradona di Antonio Cabrini poteva anche fermarsi a queste parole. Ma il 27 novembre, ai microfoni di Irpinia Tv, l’ex Campione del Mondo e terzino della Juventus per 13 stagioni ha voluto continuare: «Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli». Parole che hanno subito sollevato lo sdegno, sia della società che in cui Maradona ha giocato per anni che dei suoi tifosi. Nelle ore successive all’intervista, Cabrini si era poi scusato: «Il mio non era un giudizio morale ma sull’energia di una città che non poteva contenere questa passione. Ho pensato che l’ambiente ovattato ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) «Una leggenda vivente e un avversario gentiluomo, che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio». Il pensiero su Diego Armandodi Antoniopoteva anche fermarsi a queste parole. Ma il 27 novembre, ai microfoni di Irpinia Tv, l’ex Campione del Mondo e terzino della Juventus per 13 stagioni ha voluto continuare: «sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juventus e non del». Parole che hanno subito sollevato lo sdegno, sia della società che in cuiha giocato per anni che dei suoi tifosi. Nelle ore successive all’intervista,si era poi scusato: «Il mio non era un giudizio morale ma sull’energia di una città che non poteva contenere questa passione. Ho pensato che l’ambiente ovattato ...

