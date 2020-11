The Voice Senior, chi è Viviana Stucchi mamma di Luca Vismara (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo diversi rinvii, finalmente, è andata in onda la prima puntata di ‘The Voice Senior’, costola del più noto ‘The Voice of Italy’ che per quest’anno è stato messo al riposo. Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici, infatti, a differenza di come siamo abituati a vederlo ha cambiato un po’ il regolamento. Se il meccanismo è lo stesso, con i giudici Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio, Albano Carrisi e la figlia Jasmine Carrisi, che danno le spalle ai concorrenti e solo se si girano, gli aspiranti cantanti potranno accedere alla fase successiva, quello che cambia è l’età dei partecipanti. Sono ammesse solo persone con più di sessanta anni. Da qui, infatti, il nome ‘Senior’. Nella puntata di Venerdì 27 novembre di ‘The Voice Senior’, abbiamo assistito alla prima ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 28 novembre 2020) Dopo diversi rinvii, finalmente, è andata in onda la prima puntata di ‘The’, costola del più noto ‘Theof Italy’ che per quest’anno è stato messo al riposo. Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici, infatti, a differenza di come siamo abituati a vederlo ha cambiato un po’ il regolamento. Se il meccanismo è lo stesso, con i giudici Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio, Albano Carrisi e la figlia Jasmine Carrisi, che danno le spalle ai concorrenti e solo se si girano, gli aspiranti cantanti potranno accedere alla fase successiva, quello che cambia è l’età dei partecipanti. Sono ammesse solo persone con più di sessanta anni. Da qui, infatti, il nome ‘’. Nella puntata di Venerdì 27 novembre di ‘The’, abbiamo assistito alla prima ...

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - repubblica : Rai, 'The voice senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè - THEVOICE_ITALY : Riguarda la puntata di #TheVoiceSenior su @RaiPlay per rivivere tutte le emozioni della prima Blind Audition. ?????… - tuttopuntotv : The Voice Senior, chi è Viviana Stucchi mamma di Luca Vismara #thevoicesenior - FrancoMusiani : RT @bubinoblog: 'GRAZIE A TUTTI': LA GIOIA DI ANTONELLA CLERICI PER LA PARTENZA BOOM DI THE VOICE SENIOR -