Russia, finisce l'alcol e bevono il disinfettante anti Covid: 7 morti (Di venerdì 27 novembre 2020) finisce l'alcol e bevono il disinfettante anti Covid. I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato sul sito ufficiale della community Il Milanese Imbruttito, insospettiti dal taglio ironico del testo. Ironico perché lo stile degli imbruttiti è goliardico, ma la notizia è tristemente vera. Come riporta l'Imbruttito la vicenda si è consumata a Tattinskij, nella Repubblica Autonoma della Jacuzia-Sacha della Russia siberiana orientale. Agi, in un articolo del 22 novembre, ha riportato che il gruppo di persone aveva iniziato ad ingerire il disinfettante composto al 69% da metanolo e ci informa che in Russia capita molto spesso che le persone muoiano dopo aver bevuto surrogati dell'alcol.

