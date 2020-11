Benevento-Juventus, Pirlo: "Occhio a concedere ripartenze. Che bravo Inzaghi" (Di sabato 28 novembre 2020) "Domani ci aspetta una gara difficile contro una squadra tosta. Dovremo avere un atteggiamento concentrato sin dal primo momento. Loro cercheranno di coprire bene il campo e di ripartire in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) "Domani ci aspetta una gara difficile contro una squadra tosta. Dovremo avere un atteggiamento concentrato sin dal primo momento. Loro cercheranno di coprire bene il campo e di ripartire in ...

