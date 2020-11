"Vomitevole". Lilli Gruber a Otto e mezzo bombarda la Guaccero. "Roba da Medio Evo", mai così brutale | Video (Di giovedì 26 novembre 2020) "Uno stacchetto Vomitevole". A Otto e mezzo su La7 Lilli Gruber "processa" quanto mandato in onda a Detto fatto su Rai 2 il giorno prima, l'ormai famoso e criticatissimo "tutorial per fare una spesa sexy". Un "siparietto comico uscito male", come ammesso dalla conduttrice Bianca Guaccero. Una leggerezza costata casa alla stessa Guaccero e al programma, sospeso da viale Mazzini. La giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente del Financial Times, in collegamento con il talk, è durissima: "Dovrebbero dimettersi tutti in blocco, dal direttore di Rai 2 alle conduttrici". E la Gruber non è meno brutale: "Sembra di essere tornati al Medio Evo, è gravissimo che sia stata proposta questa cosa dal servizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) "Uno stacchetto". Asu La7"processa" quanto mandato in onda a Detto fatto su Rai 2 il giorno prima, l'ormai famoso e criticatissimo "tutorial per fare una spesa sexy". Un "siparietto comico uscito male", come ammesso dalla conduttrice Bianca. Una leggerezza costata casa alla stessae al programma, sospeso da viale Mazzini. La giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente del Financial Times, in collegamento con il talk, è durissima: "Dovrebbero dimettersi tutti in blocco, dal direttore di Rai 2 alle conduttrici". E lanon è meno: "Sembra di essere tornati alEvo, è gravissimo che sia stata proposta questa cosa dal servizio ...

