Una Vita, anticipazioni oggi 26 novembre: la delusione di Ramon

anticipazioni "Una Vita", puntata del 26 novembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? Ramon e Carmen sono andati a vivere da Lolita e Antonito, ma la convivenza è dura. Ramon crede che la moglie sia incinta, ma così non è… I Palacios hanno fatto purificare la loro casa secondo il rito di Cabrahigo. Tra Carmen e Lolita la convivenza si fa difficile

