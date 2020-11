Maradona, migliaia in piazza a Buenos Aires per il “ragazzo d’oro” (Video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – Maradona è salito nell’Olimpo degli Dei del calcio. Ed è un fiume albiceleste quello che scorre oggi nelle strade di Buenos Aires. C’è un popolo commosso che dall’Obelisco alla Casa Rosada sventola bandiere dell’Argentina, sciarpe e immagini del Pibe de Oro. Un pallone negli occhi Un omaggio assoluto alla Mano de Dios che d’un tratto è tornata a infiammare i cuori di intere generazioni. Non ci sono soltanto coloro che hanno vissuto quelle epiche gesta calcistiche, in piazza ci sono tutti, anche i più piccoli che le vivono a posteriori e che continueranno a sognare di essere come Maradona nei fangosi campetti di periferia. Anzi, è soprattutto lì che il sogno continua. Esattamente come ad Acerra, quando il giovane Diego Armando dava spettacolo tra le auto parcheggiate, in barba ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov –è salito nell’Olimpo degli Dei del calcio. Ed è un fiume albiceleste quello che scorre oggi nelle strade di. C’è un popolo commosso che dall’Obelisco alla Casa Rosada sventola bandiere dell’Argentina, sciarpe e immagini del Pibe de Oro. Un pallone negli occhi Un omaggio assoluto alla Mano de Dios che d’un tratto è tornata a infiammare i cuori di intere generazioni. Non ci sono soltanto coloro che hanno vissuto quelle epiche gesta calcistiche, inci sono tutti, anche i più piccoli che le vivono a posteriori e che continueranno a sognare di essere comenei fangosi campetti di periferia. Anzi, è soprattutto lì che il sogno continua. Esattamente come ad Acerra, quando il giovane Diego Armando dava spettacolo tra le auto parcheggiate, in barba ai ...

SkyTG24 : Buenos Aires piange il suo Diego Armando #Maradona. In migliaia sono scesi in strada per rendere omaggio al Pibe de… - zazoomblog : Maradona migliaia in piazza a Buenos Aires per il “ragazzo d’oro” (Video) - #Maradona #migliaia #piazza #Buenos - ant_s16 : @MarcoSanavia1 Non esageri con le parole e rifletta sul fatto che un campione dal cuore grande e dal talento immens… - Emanuele676 : @Il_aria__ In effetti non c'è proprio paragone, Maradona è in Italia dieci volte maggiore di Proietti, e al Mondo c… - Youzar33 : RT @CalcioArg: ?? Immagini che rimarranno impresse nella storia! Le migliaia di persone in fila aspettano il proprio turno per dare l’ultim… -