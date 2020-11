Maradona, il legale: “E’ morto per questo motivo, lo devono dire” (Di giovedì 26 novembre 2020) Permangono ombre sulla scomparsa di Diego Armando Maradona. L’ammonimento del legale: “E’ morto per questo motivo, lo devono dire”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Maradona (@Maradona) Matias Morla, l’Avvocato di Diego Armando Maradona interviene sulle cause del decesso dell’ex calciatore. La colpa sarebbe dovuta al ritardo dell’Ambulanza nel L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020) Permangono ombre sulla scomparsa di Diego Armando. L’ammonimento del: “E’per, lo. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Diego(@) Matias Morla, l’Avvocato di Diego Armandointerviene sulle cause del decesso dell’ex calciatore. La colpa sarebbe dovuta al ritardo dell’Ambulanza nel L'articolo proviene da YesLife.it.

