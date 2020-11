L’urlo dell’infermiera | l’arrivo delle ambulanze | il retroscena del Clarín su cosa è successo negli ultimi minuti di vita di Maradona

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando: El Pibe de Oro aveva 60 anni «Morto Diego Armando». Bastano poche parole, asciutte e concise, per far fare all’articolo diil giro del mondo. Passano pochi secondi tra la pubblicazione della breaking news e il rimbalzo della notizia tra i vari Paesi. Spagna, Italia, Stati Uniti, Brasile, Inghilterra, Israele, Messico. La stessa manciata di secondi che era passata tra il messaggio inviato dal direttore Mariano Verrina al caporedattore della sezione sportiva, Martín Voogd. «Morto», diceva il testo inviato alle 13:05. Cinquantotto secondi dopo, alle 13:06, la notizia era online sul primo quotidiano argentino. Il sito online del Clarin con l’annuncio della morte di Diego Armando, 25 novembre 2020 È lo stesso giornale a raccontare, in un articolo di Héctor ...