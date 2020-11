Lombardia in zona rossa, Fontana: 'Il governo ci lascia così fino al 3 dicembre' (Di giovedì 26 novembre 2020) La rischia di rimanere in almeno fino al 3 dicembre. 'Nonostante la mia opposizione, il governo intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) La rischia di rimanere in almenoal 3. 'Nonostante la mia opposizione, ilintende mantenere in vigoreal 3le attuali misure restrittive e, quindi,re la ...

