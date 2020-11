Detto Fatto, come andare indietro nel tempo con due mossette da gatta morta (Di giovedì 26 novembre 2020) Che dire del tutorial su come fare spesa al supermercato in modo sexy mandato in onda durante la trasmissione Detto Fatto? A parte che io non supererei il test, e più che Giovannona Coscialunga assomiglierei piuttosto a Bridget Jones, si può dire che sia stato ridicolo, degradante, smisuratamente superato. Crearlo e mandarlo in onda è stato un errore, anche se in tutta onestà intellettuale in giro circola di peggio, anche più nocivo. Di siparietti con donne svestite che si atteggiano a bambolone, senza arte né parte, la televisione ne ha sfornati e continua a sfornarne a palate. E beninteso, il problema non è la donna discinta che recita, canta, balla, che fornisce una forma artistica di intrattenimento. È la donna svestita, oggetto inanimato, e punto. Lo sketch su come essere procace e intrigante al supermercato, più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Che dire del tutorial sufare spesa al supermercato in modo sexy mandato in onda durante la trasmissione? A parte che io non supererei il test, e più che Giovannona Coscialunga assomiglierei piuttosto a Bridget Jones, si può dire che sia stato ridicolo, degradante, smisuratamente superato. Crearlo e mandarlo in onda è stato un errore, anche se in tutta onestà intellettuale in giro circola di peggio, anche più nocivo. Di siparietti con donne svestite che si atteggiano a bambolone, senza arte né parte, la televisione ne ha sfornati e continua a sfornarne a palate. E beninteso, il problema non è la donna discinta che recita, canta, balla, che fornisce una forma artistica di intrattenimento. È la donna svestita, oggetto inanimato, e punto. Lo sketch suessere procace e intrigante al supermercato, più ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - ilfattoblog : #DETTOFATTO 'Creare lo sketch e mandarlo in onda è stato un errore, anche se in tutta onestà intellettuale in giro… - clikservernet : Detto Fatto, come andare indietro nel tempo con due mossette da gatta morta -