Coronavirus | Gimbe al Governo | “No ad inutili rischi per il Natale”

Leggi su chenews

(Di venerdì 27 novembre 2020) L’associazione si fa sentire a ridosso dell’uscita del nuovo dpcm che dovrebbe regolare le festività natalizie. Un albero di Natale addobbato (Fonte: Pixabay)L’ associazione, nei giorni che precedono la formalizzazione del nuovo dpcm, che di fatto regolerà le misure di sicurezza da adottare in vista delle festività natalizie, chiede alche non ci sianolibertà concesse, pur di trascorrere cosi come di solito si fa, il Natale. Si chiede rigore insomma, per evitare che si possano correre, a causa di comportamenti che una volta tanto potrebbero anche essere evitati, per il bene di un intero paese.chiede insomma che i risultati finora ottenuti non vadano sprecati per assecondare esigenze che del resto non sono di vitale ...