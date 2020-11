Cluj-Roma, Fonseca: “Offerta prestazione importante. Morte Maradona? Sono cresciuto con Diego” (Di venerdì 27 novembre 2020) La Roma supera 2-0 i rumeni del Cluj e ottiene la qualificazione ai sedicesimi di finale con due turni d'anticipo.Napoli-Rjieka, Politano: “Grande vittoria, adesso testa alla Roma. Maradona? Dobbiamo fare una cosa”I giallorossi hanno vinto per 2-0 in trasferta, grande soddisfazione per Paulo Fonseca che ha così commentato l'andamento in Europa League dei suoi. Il tecnico portoghese ha anche rivolto un pensiero in merito alla recente scomparsa di Diego Armando Maradona. Le parole dell'allenatore lusitano ai microfoni di Sky Sport.Napoli-Rijeka, Mertens: “Maradona simbolo della città, la sua Morte ci ha colpito nel profondo”"Vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere ancora una partita, ma oggi con tante difficoltà i ragazzi hanno dimostrato carattere e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) Lasupera 2-0 i rumeni dele ottiene la qualificazione ai sedicesimi di finale con due turni d'anticipo.Napoli-Rjieka, Politano: “Grande vittoria, adesso testa alla? Dobbiamo fare una cosa”I giallorossi hanno vinto per 2-0 in trasferta, grande soddisfazione per Pauloche ha così commentato l'andamento in Europa League dei suoi. Il tecnico portoghese ha anche rivolto un pensiero in merito alla recente scomparsa di Diego Armando. Le parole dell'allenatore lusitano ai microfoni di Sky Sport.Napoli-Rijeka, Mertens: “simbolo della città, la suaci ha colpito nel profondo”"Vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere ancora una partita, ma oggi con tante difficoltà i ragazzi hanno dimostrato carattere e ...

OfficialASRoma : ?? #ClujRoma sarà la sesta sfida tra le due squadre #UEL - soccmagazine : Cluj-Roma 0-2, pagelle giallorosse: Veretout muta la gara, Peres un treno - romanewseu : #Cluj, #Petrescu: “Roma superiore a noi, ma il rigore non c’era. Me l’hanno detto anche #Jesus e #Mkhitaryan…”… - chuks_nadia : RT @chuks_nadia: Cluj vs Roma Correct score 0-2 #UEL - AnsaRomaLazio : Eutopa League: Roma passa a Cluj e vola ai sedicesimi. Massimo risultato col minimo sforzo, autogol e rigore Vereto… -