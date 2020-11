Rebibbia: Polizia Penitenziaria sventa evasione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Tentata evasione nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, a Roma. È successo due giorni fa, quando un detenuto del reparto G12, dopo aver scavalcato la recinzione del cortile passeggio e una seconda recinzione, si e’ arrampicato su un muro ed e’ salito sul tetto. Dopo essere sceso si e’ incamminato verso un altro cortile passeggio, dove e’ stato intercettato dalla Polizia Penitenziaria che lo ha fermato. L’uomo e’ stato posto sotto sorveglianza a vista e denunciato. Il detenuto gia’ lo scorso 9 ottobre aveva tentato una evasione dall’ospedale Pertini di Roma dove era stato portato per una visita ambulatoriale urgente. Sempre nel carcere di Rebibbia, ieri, nel corso di diversi controlli nei reparti detentivi, e’ stato rinvenuto e sequestrato un mini cellulare all’interno di una ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – Tentatanel carcere diNuovo Complesso, a Roma. È successo due giorni fa, quando un detenuto del reparto G12, dopo aver scavalcato la recinzione del cortile passeggio e una seconda recinzione, si e’ arrampicato su un muro ed e’ salito sul tetto. Dopo essere sceso si e’ incamminato verso un altro cortile passeggio, dove e’ stato intercettato dallache lo ha fermato. L’uomo e’ stato posto sotto sorveglianza a vista e denunciato. Il detenuto gia’ lo scorso 9 ottobre aveva tentato unadall’ospedale Pertini di Roma dove era stato portato per una visita ambulatoriale urgente. Sempre nel carcere di, ieri, nel corso di diversi controlli nei reparti detentivi, e’ stato rinvenuto e sequestrato un mini cellulare all’interno di una ...

