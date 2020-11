Povero Sansa | ha perso le elezioni e si vendica con gli insulti | «Toti ha vinto come Hitler»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ha, nettamente, ma non se ne fa una ragione. Il giornalista del Fatto Quotidiano, Ferruccio, uscito massacrato dal confronto in Liguria con Giovanniunico modo per fare politica continua a utilizzare quello dell’insulto, del paragone violento. “Anchee Mussolini hannole”, dice, dimostrando anche una scarsa conoscenza della storia nell’accostamento tra due leader completamente diversi. Ma il suo obiettivo è delegittimare, non provare a proporre qualcosa.e il paragone tra“Senza alcun paragone con l’attualità, ricordo che anchee Mussolini hannole, ma non avevano ragione”, ha detto ...