Palermo-Turris 0-0: rosa padroni del campo, ma il bunker campano regge. Palo Saraniti, chance per Rauti e Broh! Commento primo tempo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Palermo a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla zona nobile della graduatoria.La matricola Turris è avversario ostico, solido e organizzato, come dimostrano i diciassette punti fin qui collezionati in classifica impreziositi da un'imbattibilità esterna che resiste da resiste addirittura dalla parte finale della scorsa stagione.Boscaglia conferma l'ormai consueto 4-2-3-1 al cospetto della compagine di Fabiano: Pelagotti tra i pali, Almici e Crivello esterni bassi con Accardi e Marconi a comporre il tandem di centrali difensivi. Odjer e Broh formano la coppia di interni in zona nevralgica, Kanoute-Rauti-Floriano il solito tridente a supporto dell'unica punta, Andrea Saraniti.Palermo che prende repentinamente in mano le redini del gioco, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020)a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla zona nobile della graduatoria.La matricolaè avversario ostico, solido e organizzato, come dimostrano i diciassette punti fin qui collezionati in classifica impreziositi da un'imbattibilità esterna che resiste da resiste addirittura dalla parte finale della scorsa stagione.Boscaglia conferma l'ormai consueto 4-2-3-1 al cospetto della compagine di Fabiano: Pelagotti tra i pali, Almici e Crivello esterni bassi con Accardi e Marconi a comporre il tandem di centrali difensivi. Odjer e Broh formano la coppia di interni in zona nevralgica, Kanoute--Floriano il solito tridente a supporto dell'unica punta, Andreache prende repentinamente in mano le redini del gioco, ...

PalermoCalcMerc : #PalTur 1°tempo Palermo-Turris 0-0 Rosanero pericolosissimi in almeno tre circostanze con Rauti, Crivello che di… - rep_palermo : Rosanero in cerca del poker, Palermo-Turris 0-0 la diretta [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 15:45] - gianb_rn : RT @radiotime: #PalermoTurris le probabili formazioni della partita di oggi. Seguitela con noi al #TIMESPORTXXL alle 15:00 in radio e in tv… - WiAnselmo : #Palermo-Turris 0-0: rosa padroni del campo, ma il bunker campano regge. Palo Saraniti, chance pe Rauti e Broh! Com… - Mediagol : #Palermo-Turris 0-0: rosa padroni del campo, ma il bunker campano regge. Palo Saraniti, chance pe Rauti e Broh! Com… -