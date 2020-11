Morto Diego Armando Maradona, il genio del calcio: arresto cardiorespiratorio. Aveva 60 anni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona è Morto. La notizia, data dal quotidiano argentino El Clarìn, ha fatto subito il giro del mondo. "La morte di un dio", titola a tutta pagina... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 novembre 2020). La notizia, data dal quotidiano argentino El Clarìn, ha fatto subito il giro del mondo. "La morte di un dio", titola a tutta pagina...

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Lutto nel mondo del calcio, è morto Diego Armando #Maradona: le sue migliori giocate in un video - GeorgeSpalluto : E' morto lo stesso giorno di George Best e di Fidel Castro, che per Diego era un secondo padre #25novembre #Maradona #D10s -