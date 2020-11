VALORANT Championship Tour 2021 | vediamone i dettagli

Leggi su esports247

(Di martedì 24 novembre 2020) Riot Games ha annunciato il, e i suoi primi due partner. Si tratta di una competizione stagionale che si svolgerà nelper, appunto. Ilmondiale vedrà competizioni in Nord America, Sud America, Europa, Asia, Africa e Australia, per incoronare un singolo team campione del mondo a fine anno. Come dichiarato da Whalen Rozell, direttore senior dell’Esport di Riot Games: Il Championsè il nostro prossimo passo per far cresceree renderlo un eSport globale degno della passione dei suoi fan. Abbiamo passato un paio d’anni a parlare con giocatori, squadre, fan, potenziali partner e azionisti, e siamo molto emozionati all’idea di lanciare la nostra prima stagione ufficiale. Il nostro obiettivo sarà ...