Selvaggia Roma, rivelazioni pesanti sull’ex Francesco Chiofalo: “Mi lasciò sul Raccordo, mi soccorse un poliziotto” lui replica (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Selvaggia Roma ha fatto delle rivelazioni molto pesanti sia nella casa del GF Vip sia fuori, che hanno visto coinvolto anche il suo ex Francesco Chiofalo. La donna ha dipinto il personal trainer come un uomo abbastanza violento. Per avvalorare la sua tesi, la protagonista ha raccontato di una volta in cui il ragazzo l’ha lasciata da sola di notte sul Raccordo Anulare. Dopo simili insinuazioni, il suo ex è intervenuto nel salotto di Barbara D’Urso per dare la sua versione dei fatti. Le pesanti rivelazioni di Selvaggia Roma Continuano a sorgere rivelazioni scottanti da parte di Selvaggia Roma, stavolta nel mirino ci è finito il suo ex ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 24 novembre 2020)ha fatto dellemoltosia nella casa del GF Vip sia fuori, che hanno visto coinvolto anche il suo ex. La donna ha dipinto il personal trainer come un uomo abbastanza violento. Per avvalorare la sua tesi, la protagonista ha raccontato di una volta in cui il ragazzo l’ha lasciata da sola di notte sulAnulare. Dopo simili insinuazioni, il suo ex è intervenuto nel salotto di Barbara D’Urso per dare la sua versione dei fatti. LediContinuano a sorgerescottanti da parte di, stavolta nel mirino ci è finito il suo ex ...

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - myunwittyself : ??Selvaggia ?? Roma ?? on ?? fire?? mettiteli tutti nel sacco questi comodiniiiiii #gfvip - Vany19787191 : #gfvip Stefania 'Selvaggia Roma, ricordati che hai i miei occhiali. Te lo dirò altre 3 o 4 volte' Eliana, hai qual… -