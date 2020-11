Il lending crowdfunding: uno strumento alternativo di investimento (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNello scenario attuale di grave crisi dei mercati finanziari, sono sempre di più le piccole e medie imprese che si trovano in difficoltà nell’accedere al credito attraverso i canali tradizionali. Finanziare i propri progetti e iniziative diventa sempre più arduo per quegli imprenditori che non hanno le garanzie necessarie richieste dagli istituti di credito. Questo porta all’impossibilità di garantire sviluppo e crescita costante alla propria azienda. E’ in questo contesto che ha preso piede il fenomeno del crowdfunding, lo strumento di finanza alternativa che sta crescendo a una velocità vertiginosa. I dati parlano chiaro: nel 2017 il volume globale del crowdfunding si aggirava intorno ai 418 miliardi di dollari, mentre il 2020 si chiude con un mercato di 708 miliardi. All’interno del grande fenomeno del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNello scenario attuale di grave crisi dei mercati finanziari, sono sempre di più le piccole e medie imprese che si trovano in difficoltà nell’accedere al credito attraverso i canali tradizionali. Finanziare i propri progetti e iniziative diventa sempre più arduo per quegli imprenditori che non hanno le garanzie necessarie richieste dagli istituti di credito. Questo porta all’impossibilità di garantire sviluppo e crescita costante alla propria azienda. E’ in questo contesto che ha preso piede il fenomeno del, lodi finanza alternativa che sta crescendo a una velocità vertiginosa. I dati parlano chiaro: nel 2017 il volume globale delsi aggirava intorno ai 418 miliardi di dollari, mentre il 2020 si chiude con un mercato di 708 miliardi. All’interno del grande fenomeno del ...

PasqualeAbiuso : RT @inCOWORK_ing: Cosa cambia per le piattaforme #fintech di equity #crowdfunding e di lending ? - InvestireSmart : Elenco delle offerte, bonus e cashback dei siti di P2P lending e Crowdfunding immobiliare accessibili in Europa in… - fintechIT : RT @inCOWORK_ing: Cosa cambia per le piattaforme #fintech di equity #crowdfunding e di lending ? - systhub : RT @inCOWORK_ing: Cosa cambia per le piattaforme #fintech di equity #crowdfunding e di lending ? - inCOWORK_ing : Cosa cambia per le piattaforme #fintech di equity #crowdfunding e di lending ? -

Ultime Notizie dalla rete : lending crowdfunding Lending crowdfunding o lending p2p, un'opportunità per gli imprenditori e gli investitori Metropolitan Magazine Le pmi italiane incassano 2,67 miliardi dalla finanza alternativa

ROMA (ITALPRESS) – Da luglio 2018 a giugno 2019, le risorse mobilitate dalla finanza alternativa alle PMI in Italia sono state di circa 2,67 miliardi, contro i 2,56 miliardi del periodo precedente, co ...

Lo sviluppo esponenziale del real estate crowdfunding

I dati parlano chiaro, il crowdfunding è sempre più una tendenza in crescita nel mondo degli investimenti finanziari. In particolare, negli ultimi 12 mesi, ...

ROMA (ITALPRESS) – Da luglio 2018 a giugno 2019, le risorse mobilitate dalla finanza alternativa alle PMI in Italia sono state di circa 2,67 miliardi, contro i 2,56 miliardi del periodo precedente, co ...I dati parlano chiaro, il crowdfunding è sempre più una tendenza in crescita nel mondo degli investimenti finanziari. In particolare, negli ultimi 12 mesi, ...