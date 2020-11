Chiede a un cliente di far indossare la mascherina al figlio, insulti razzisti all'addetto alla vigilanza del supermercato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Coppia umbra si rifiuta di indossare la mascherina: multa e denuncia per le offese alla Polizia 3 settembre 2020 Controlli sui treni: multato e denunciato perchè non si vuole mettere la mascherina 10 ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) Coppia umbra si rifiuta dila: multa e denuncia per le offesePolizia 3 settembre 2020 Controlli sui treni: multato e denunciato perchè non si vuole mettere la10 ...

AndrewRm : Il cliente medio che chiede se ha i requisiti per accedere a Superbonus 110%: - PerugiaToday : Chiede a un cliente di far indossare la mascherina al figlio, insulti razzisti all'addetto alla vigilanza del super… - umbriajournal_ : Chiede di indossare a cliente mascherina, lavoratore ricoperto di insulti - Se_Renakappa : Cliente che, dopo essere venuta a conoscenza del mio non guardare mai la TV, con espressione sconvolta mi chiede:… - cesarebrogi1 : RT @lupovittorio42: #Report Il padrone del ristorante ha come cliente fisso un vigile chi gli chiede il pizzo... Mafia Capitale.... -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede cliente Chiede a un cliente di far indossare la mascherina al figlio, insulti razzisti all'addetto alla vigilanza del supermercato PerugiaToday Modena, vince 2 milioni al gratta e vinci e impallidisce. La proprietaria della tabaccheria: “Pensavo…

Il… - infoitinterno : Gratta e vince due milioni di euro: 'E’ un cliente abituale' - (Zazoom Blog ... che con aria pallida e smarrita, ha chiesto alla titolare della tabaccheria-edicola di controllare ...

Covid, il Consiglio regionale chiede di riaprire i self h24

Il Consiglio regionale invita la Giunta a "tenere conto nella stesura della prossima ordinanza regionale, anche in considerazione dell'andamento epidemiologico in Liguria, a valutare e accogliere le i ...

Il… - infoitinterno : Gratta e vince due milioni di euro: 'E’ un cliente abituale' - (Zazoom Blog ... che con aria pallida e smarrita, ha chiesto alla titolare della tabaccheria-edicola di controllare ...Il Consiglio regionale invita la Giunta a "tenere conto nella stesura della prossima ordinanza regionale, anche in considerazione dell'andamento epidemiologico in Liguria, a valutare e accogliere le i ...