Napoli-Milan, Bonera: “Pioli felice, tutto sulle condizioni di Ibra. Scudetto? C’è consapevolezza, ma…” (Di lunedì 23 novembre 2020) Successo del Milan al "San Paolo".Grande serata per i rossoneri che vince contro il Napoli, grazie alla doppietta di Ibra e la rete di Hauge, e si riprende la vetta. Successo analizzato al triplice fischio da Daniele Bonera che, questa sera, ha guidato i meneghini a causa delle assenze causa covid di Stefano Pioli e del suo vice Murelli."Siamo evidentemente contenti. Abbiamo fatto una videochiamata col mister, ha seguito la gara da casa. Ma era virtualmente con noi, siamo felici di questo risultato. In ogni gara aumenta la nostra consapevolezza, di poter andare su ogni campo e giocarcela. Manca ancora tempo, siamo all'inizio di un percorso".Inevitabile la parentesi relativa a Ibrahimovic, uscito anzitempo dal campo per un problema alla coscia: "Ibrahimovic? Siamo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Successo delal "San Paolo".Grande serata per i rossoneri che vince contro il, grazie alla doppietta die la rete di Hauge, e si riprende la vetta. Successo analizzato al triplice fischio da Danieleche, questa sera, ha guidato i meneghini a causa delle assenze causa covid di Stefano Pioli e del suo vice Murelli."Siamo evidentemente contenti. Abbiamo fatto una videochiamata col mister, ha seguito la gara da casa. Ma era virtualmente con noi, siamo felici di questo risultato. In ogni gara aumenta la nostra, di poter andare su ogni campo e giocarcela. Manca ancora tempo, siamo all'inizio di un percorso".Inevitabile la parentesi relativa ahimovic, uscito anzitempo dal campo per un problema alla coscia: "himovic? Siamo ...

