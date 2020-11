LIVE Medvedev-Thiem 4-6 1-0, Finale ATP Finals DIRETTA: l’austriaco conquista il primo set! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Altra smorzata di Thiem, ma questa volta il #4 al mondo non può nulla. 15-15 CHE RECUPERO DI Medvedev! Il russo compie un miracolo sulla smorzata di Thiem. 1-0 Medvedev comincia il secondo set alla grande. 40-15 Servizio e diritto a sventaglio di Medvedev. 30-15 CHE SCAMBIO!!!! Medvedev comanda dal centro del campo e attacca la rete con il back: Thiem sfiora il punto del torneo con il diritto in recupero. 15-0 Buona prima di Medvedev. INIZIO SECONDO SET 20.07 Dominic Thiem conquista il primo parziale per 6 giochi a 4 grazie al break del quinto gioco dove Medvedev ha gestito molto male il turno di ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Altra smorzata di, ma questa volta il #4 al mondo non può nulla. 15-15 CHE RECUPERO DI! Il russo compie un miracolo sulla smorzata di. 1-0comincia il secondo set alla grande. 40-15 Servizio e diritto a sventaglio di. 30-15 CHE SCAMBIO!!!!comanda dal centro del campo e attacca la rete con il back:sfiora il punto del torneo con il diritto in recupero. 15-0 Buona prima di. INIZIO SECONDO SET 20.07 Dominicilparziale per 6 giochi a 4 grazie al break del quinto gioco doveha gestito molto male il turno di ...

