Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020 Il Torneo di Tale e Quale Show chiude al 19 5% | Grande Fratello Vip 19 7% Freedom | Quarto Grado e Propaganda Live al 5 3%

(Di sabato 21 novembre 2020) Carlo Conti Nella serata di ieri,20, su Rai1– Il, in onda dalle 21.36 alle 24.08, ha conquistato 4.491.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 ilVip, in onda dalle 21.50 alle 254.17, ha raccolto davanti al video 3.566.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.419.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1– Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.145.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 626.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.084.000 spettatori con il 5.3% di share. Su ...