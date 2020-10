Coronavirus, Spagna: proteste e scontri a Barcellona (Di sabato 31 ottobre 2020) scontri e proteste nella capitale spagnola Barcellona contro le nuove misure restrittive emanate dall’esecutivo guidato da Sachez. In Spagna, centinaia di persone sono scese nella capitale Barcellona a protestare contro il governo per le nuove misure restrittive. Allo scopo di contrastare la diffusione del Coronavirus, l’esecutivo spagnolo ha infatti imposto il coprifuoco e il divieto … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)nella capitale spagnolacontro le nuove misure restrittive emanate dall’esecutivo guidato da Sachez. In, centinaia di persone sono scese nella capitalea protestare contro il governo per le nuove misure restrittive. Allo scopo di contrastare la diffusione del, l’esecutivo spagnolo ha infatti imposto il coprifuoco e il divieto … L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Scuola, in Spagna chiuse fino ad ora quasi 10mila classi causa Covid #coronavirus - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - globalistIT : Si chiama 20A.EU1 de ora gli scienziati stanno studiando per capire se sia più letale della variante 'originale'. - m_spagna : RT @gabelmanu: Coronavirus, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Altro che aspettare, Milano andava chiusa già 15 giorni fa come Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, in Spagna nuovo balzo dei contagi: 25.595 in un giorno TGCOM Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo, furia e ultimatum

Proprio l’umiliante sconfitta subita contro gli eterni rivali avrebbe, secondo la stampa spagnola, scatenato le ire dell’ex Real Madrid. Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: Ronaldo chiede chiarezza.

Professione tracciatore: i giovani medici che lavorano al call center Covid

A Catania, nella sede principale dell'Azienda sanitaria provinciale, ci sono alcuni uffici pieni di giovani medici e informatici. Sono i tracciatori: si occupano di contattare i positivi al nuovo ...

Proprio l’umiliante sconfitta subita contro gli eterni rivali avrebbe, secondo la stampa spagnola, scatenato le ire dell’ex Real Madrid. Calciomercato Juventus, ‘Don Balon’: Ronaldo chiede chiarezza.A Catania, nella sede principale dell'Azienda sanitaria provinciale, ci sono alcuni uffici pieni di giovani medici e informatici. Sono i tracciatori: si occupano di contattare i positivi al nuovo ...