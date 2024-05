Impresa sfiorata per la Roma | la doppietta di Paredes non basta - Bayer Leverkusen in finale di Europa League

Obiettivo raggiunto al termine delle eliminatorie per l’ Italia in occasione del Team Event che chiude il programma dei Campionati Europei 2024 di Judo a Zagabria. La squadra nostrana ha addirittura sfiorato la grande Impresa ai quarti con la ...

Un autogol di Mancini beffa la Roma (2-2) | Non basta la doppietta di Paredes, giallorossi eliminati - Un autogol di Mancini beffa la Roma (2-2) | Non basta la doppietta di Paredes, giallorossi eliminati - Bayer Leverkusen-Roma, serve un miracolo, anche se la squadra giallorossa è stata spesso chiamata a compiere l'impresa in questi anni arrivando alla quarta finale europea consecutiva in Europa eguagli ...

La Roma accarezza l’impresa ma il Bayer Leverkusen non perde mai: in finale di Europa League ci va Xabi Alonso - La Roma accarezza l’impresa ma il Bayer Leverkusen non perde mai: in finale di Europa League ci va Xabi Alonso - La Roma sfiora l'impresa ma in finale di Europa League ci va il Bayer Leverkusen: la doppietta di Paredes illude i giallorossi ma nel finale i campioni ...

La Basket School Messina sfiora l’impresa, l’Orlandina vince gara 1 - La Basket School Messina sfiora l’impresa, l’Orlandina vince gara 1 - La Basket School sfiora l’impresa per la seconda volta, nella regular season aveva superato l’allora capolista in casa al PalaTracuzzi, una partita molto simile a quella andata in scena ieri sera.