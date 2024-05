LIVE Bayer Leverkusen-Roma 1-2 - Europa League 2024 in DIRETTA | autogol clamoroso di Mancin - tedeschi così in finale

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+2? Si sta giocando davvero pochissimo. Ultime mosse per Xabi Alonso: escono Frimpong e Grimaldo, dentro Stanisic e Kossounou. 90+1? Saranno sette i minuti di recupero. 90? Scappa Frimpong sulla sinistra per il contropiede dopo la punizione battuta velocemente, ancora una volta è decisivo Svilar a salvare i suoi. Prestazione veramente straordinaria la sua, viziata solo dall’uscita sul gol sbagliato. 89? Sale in blocco la, ma anche questa volta azione fermata da un fuorigioco dii. 88? Fuorigioco segnalato dall’assistente, dopo l’ennesima azione da stropicciarsi gli occhi degli uomini di Xabi Alonso. 87? Ancora una parata dell’estremo difensore giallorosso che controlla senza problemi il tiro di Adli dalla distanza.che è stanchissima e si è ...

