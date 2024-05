Capello | Allenatori? L’usato sicuro piace di meno - i dirigenti cercano…

(Di giovedì 9 maggio 2024) Fabio, ex allenatore del Milan, si è concesso in un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, ha commentato la bellissima semifinale di Champions League giocata tra Real Madrid e Bayern Monaco al Santiago Bernabeu ieri sera. In finale è ...

Alla Gazzetta dello Sport, così Fabio Capello ha parlato di alcuni allenatori italiani, tra cui lo juventino Massimiliano Allegri. LE PAROLE – «Si dice che Conte abbia aspettative alte sul mercato, ma ...

Real, retroscena sull'ingresso di Joselu: l'idea di inserirlo è venuta a Davide Ancelotti Il Real Madrid è stato ancora una volta celebrato dopo l'ennesima finale di Champions League raggiunta. Quando ...