(Di giovedì 9 maggio 2024) Ariedodal Ravenna. Lo storico direttore sportivo exlavorerà come consulente di mercato per il club di proprietà di...

Le parole di Ariedo Braida , ex dirigente del Milan, sulle difficoltà del club rossonero in questa stagione Ariedo Braida , ex dirigente del Milan, ha parlato a La Stampa della stagione dei rossoneri. MALDINI – «Posso valutare da fuori perché non ...

Ex Milan: Braida riparte dalla Serie... C o D - Ex milan: braida riparte dalla Serie... C o D - Ariedo braida riparte dal Ravenna. Lo storico direttore sportivo ex milan lavorerà come consulente di mercato per il club di proprietà di Ignazio Cipriani, nipote.

Ravenna, spunta Braida. Per lui un possibile incarico. Prende forma la società guidata da Ignazio Cipriani - Ravenna, spunta braida. Per lui un possibile incarico. Prende forma la società guidata da Ignazio Cipriani - L’esito del girone D del campionato di serie D è nelle mani del Forlì. Anzi, sta tutto nella decisione del presidente Cappelli, che però, ieri sera, ha velatamente fatto intendere di essere orientato ...

Ravenna calcio, Ariedo Braida in tribuna allo stadio Benelli: avrà un ruolo nella società - Ravenna calcio, Ariedo braida in tribuna allo stadio Benelli: avrà un ruolo nella società - Il dirigente ex milan ha assistito al successo dei giallorossi contro l’Imolese al fianco del nuovo patron Ignazio Cipriani ...