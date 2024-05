Viola Come il Mare 2 | anticipazioni terza puntata di giovedì 16 maggio 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Can Yaman Seconda stagione peril. La fiction, prodotta da Lux Vide, è composta da sei puntate in prima serata, visibili ogni settimana in prima serata su Canale 5 (debutto al venerdì, poi al) e già interamente disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Per gli spettatori della tv tradizionale, ecco cosa accadrà episodio dopo episodio.il2:di16E’ Pietro il vero padre di Demir S1 E3 - Grazie al DNA di don Andrea,e Francesco appurano che Pietro Martino è il padre biologico dell’ispettore. Turi, trasferitosi da Demir lo opprime con la sua ...

Viola Come il Mare 2, Quarta Puntata : Farah abbandona la sua Bambina , non potendola curare, e la lascia a Francesco Demir. Intanto nuovi casi catturano l’attenzione dei protagonisti! Viola Come il Mare 2 prosegue e, nel corso della Quarta Puntata , ...

Le anticipazioni di Viola Come il Mare 2 relative alla terza puntata , che andrà in onda su Canale 5 giovedì 16 maggio 2024, rivelano che i due protagonisti della fiction, Viola Vitale (Francesca Chillemi) e Francesco Demir (Can Yaman) porteranno ...

Viola Come il Mare 2: Terza Puntata in Onda il 16 Maggio, Trama ed Anticipazioni - viola come il Mare 2: Terza Puntata in Onda il 16 Maggio, Trama ed Anticipazioni - La terza puntata della seconda stagione di “viola come il Mare” andrà in onda giovedì 16 maggio in prima serata a partire dalle 21.40 su Canale 5.

Viola come il mare 2 anticipazioni terza puntata: torna Farah ed è incinta - viola come il mare 2 anticipazioni terza puntata: torna Farah ed è incinta - Le anticipazioni della terza puntata di viola come il mare 2 Sta andando in onda proprio in queste ore la seconda puntata della seconda stagione della ...

