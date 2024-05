Incidente fatale a Bordolano Schianto - muore una automobilista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024), 10 aprile 2024 – Una donna di cinquantanove anni di Manerbio (Brescia) ha perso la vita in unofrontale avvenuto ieri poco dopo le 17, a pochi metri dal ponte sull’Oglio, in territorio di. Secondo i primi accertamenti, la donna che stava viaggiando alla volta di Cremona, avrebbe perso il controllo della sua vettura, una Opel, andando a invadere la corsia opposta e terminando la sua corsa contro un’autobotte. L’impatto è stato devastante e la donna è rimasta imprigionata nelle lamiere della sua auto, tanto che per liberarla sono dovuti intervenire i vigli del fuoco di Cremona che hanno dovuto operare a lungo per estrarre la malcapitata e consegnarla ai soccorritori, arrivati sul posto con auto medica e ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi. Purtroppo la vittima è stata estratta priva di sensi. A nulla ...