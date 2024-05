(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – Sale l'in. Cinquesono, mentre i contagi continuano ad aumentare. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha segnalato 1.319ina marzo, dopo poco più di 900 a febbraio, per un totale di2.800 nel 2024, riporta la Bbc news online. Si teme che

Morbillo e pertosse sono in aumento in Europa e anche in Italia, dove c’è anche un calo delle coperture: i dati pubblicati dal Centro europeo di prevenzione e controllo. Il pericolo per i soggetti fragili

Esperti temono nuovo anno record dopo picco del 2016, appello a vaccinarsi Sale l' Allerta pertosse in Inghilterra . Cinque bambini sono morti , mentre i contagi continuano ad aumentare. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha ...

Allerta pertosse in Inghilterra, morti 5 bambini e raggiunti quasi 3mila casi - Allerta pertosse in inghilterra, morti 5 bambini e raggiunti quasi 3mila casi - Sale l'allerta pertosse in inghilterra. Cinque bambini sono morti, mentre i contagi continuano ad aumentare. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha segnalato 1.319 casi in ...

Trump, anche Barron debutta in politica: sarà all”incoronazione’ del padre - Trump, anche Barron debutta in politica: sarà all”incoronazione’ del padre - (Adnkronos) – Debutto in politica anche per Barron Trump, l'ultimo figlio, appena 18enne, dell'ex presidente Donald Trump. Il teenager è stato nominato tra i delegati che la Florida invierà alla conve ...

Allerta pertosse nel Regno Unito, morti 5 bambini - Allerta pertosse nel Regno Unito, morti 5 bambini - Raggiunti quasi tremila casi. Gli esperti temono nuovo anno record dopo piccolo del 2016, appello a vaccinarsi ...