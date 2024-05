Lotta - il tabellone di Frank Chamizo al Preolimpico Mondiale | evitati i due rivali più temibili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sabato 11 maggio iltoresi presenterà sulle materassine di Istanbul per andare a caccia della qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Dopo i fatti di Baku l’azzurro ha delle motivazioni supplementari e mette nel mirino la sua terza partecipazione della carriera alle Olimpiadi, ma per riuscirci dovrà chiudere tra le prime tre posizioni nei 74 kg stile libero al. Un’impresa sicuramente non semplice, ma tutt’altro che impossibile considerando il potenziale dell’italo-cubano rispetto al resto della concorrenza presente nella capitale turca. Il bronzo olimpico di Rio 2016 (nei -65 kg) non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio, dovendo affrontare subito al primo turno l’insidioso cinese Feng Lu (n.1 del seeding, in base al contorto meccanismo del ...