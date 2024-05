Bimba di 10 mesi morta in casa, forse caduta in un secchio pieno di candeggina: genitori sotto choc - Bimba di 10 mesi morta in casa, forse caduta in un secchio pieno di candeggina: genitori sotto choc - E' stata immediatamente trasferita al pronto soccorso ma era troppo tardi. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per capire cosa sia successo nell'abitazione. Gli inquirenti hanno interrogato ...

Addio a Giada, veglia per ricordare la bimba morta nel frontale: fuori pericolo il fratellino di 9 anni - Addio a Giada, veglia per ricordare la bimba morta nel frontale: fuori pericolo il fratellino di 9 anni - clusone. In coma la nonna di Giada Paolella. Sta meglio il fratellino Davide. Il rientro a casa a Castione da un’amichevole di calcio dei pulcini a Zanica e poi lo schianto.

Tragedia di Clusone, aperto un fascicolo: indagata la nonna - Tragedia di clusone, aperto un fascicolo: indagata la nonna - La nonna materna della bimba di otto anni, che si trovava alla guida della Seat Ibiza, è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni a seguito di incidente (il ...