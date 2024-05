Bambina di dieci mesi morta dopo aver ingerito della candeggia - Bambina di dieci mesi morta dopo aver ingerito della candeggia - Una bimba di 10 mesi è morta a noto, nel Siracusano, dopo aver ingerito della candeggina. La piccola è stata immediatamente trasferita al pronto soccorso, ma era già troppo tardi. La Procura di Siracu ...

Bimba di 10 mesi morta in casa a Noto, forse caduta in un secchio pieno di candeggina: genitori sotto choc. Era con mamma e fratellini - Bimba di 10 mesi morta in casa a noto, forse caduta in un secchio pieno di candeggina: genitori sotto choc. Era con mamma e fratellini - Appena dieci mesi, morta per avere ingerito candeggina. Una tragedia che gli investigatori stanno cercando di inquadrare. Il dramma ha sconvolto noto, cittadina barocca a mezz'ora di strada da ...

