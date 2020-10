VIDEO | L’infermiera Florence Nightingale celebrata con un francobollo a 200 anni dalla nascita

Leggi su dire

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Poste italiane comunica che oggi 29 ottobre 2020 viene emesso dal ministero dello Sviluppo economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ‘Il senso civico’ dedicato alla professione infermieristica e a Florence Nightingale, nel secondo centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Claudia Giusto. La vignetta, raffigura in primo piano, sullo sfondo di Ponte Vecchio a Firenze, il ritratto di Florence Nightingale, infermiera, affiancato dal ‘Diagramma delle cause di mortalità nell’esercito d’Oriente’ elaborato dalla Nightingale stessa durante la guerra di Crimea sulla base delle sue conoscenze sanitarie e statistiche. In alto, a destra, è riprodotto il logo della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi). Completano il francobollo le leggende ‘Florence Nightingale’ e ‘Infermiera’ le date ‘1820-1910’ la scritta ‘Italia’ e l’indicazione tariffaria ‘B’.