Titans 3: una nuova foto durante le riprese sul set (Di giovedì 29 ottobre 2020) Prosegue il lavoro sul set della stagione 3 di Titans, come testimoniato da una nuova foto che mostra anche uno dei protagonisti. Il direttore della fotografia della serie Boris Mojsovski ha postato una foto con Branton Thwaites, che nella serie interpreta Robin/Nightwing. (Titans 3) I due indossano ovviamente le mascherine, a dimostrazione che la sicurezza è messa al primo posto. Trama (Titans 3) i Titans si sposteranno a Gotham dove incontreranno fra gli altri il Dottor Jonathan Crane aka Lo Spaventapasseri e soprattutto i nuovo Commissario di Polizia… Barbara Gordon. Barbara non sarà contenta né di rivedere Dick, con cui ha avuto una relazione, né che il gruppo sia arrivato in ...

Nella terza stagione di Titans vedremo alcune significative modifiche al costume di Nightwing. "Abbiamo lanciato alcune idee per cambiare la tuta in modo da poter ancora utilizzare una parte della ...

