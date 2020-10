Gravina | «Il protocollo è ok | abbiamo chiesto dei piccoli aggiustamenti»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Gabrieleha parlato deldel CTS per il calcio italiano Gabriele, presidente della FIGC, come riportato dall’Ansa ha parlato delle modifiche deldel CTS per il nostro calcio. «Ilvalidato dal CTS ha dimostrato tutta la sua validità,alcuniper attualizzarlo, ma la sua efficacia passa dalla necessaria applicazione rigorosa». Leggi su Calcionews24.com