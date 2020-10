Attentato a Nizza: almeno tre morti. Vittime decapitate e sgozzate (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Nizza, nei pressi della nota Chiesa di Notre-Dame, c’è stato stamattina, giovedì 29 ottobre 2020, un attacco all’arma bianca. Secondo le prime notizie diffuse dai media francesi ci sarebbero almeno tre morti e tra di loro una donna, funzionaria della polizia, che sarebbe stata decapitata. Due dei morti si trovavano dentro la Chiesa. La polizia è riuscita a bloccare l’assassino e, poiché è ferito, lo ha portato in ospedale. Il sindaco di Nizza Christian Estrosi, ha detto: Grazie alla polizia municipale che ha catturato l’autore dell’accoltellamento. Il sindaco ha anche spiegato che il killer, durante l’attacco e dopo, gridava “Allah Akbar” e questo fa pensare che si tratti dell’ennesimo attacco di matrice ... Leggi su blogo (Di giovedì 29 ottobre 2020) A, nei pressi della nota Chiesa di Notre-Dame, c’è stato stamattina, giovedì 29 ottobre 2020, un attacco all’arma bianca. Secondo le prime notizie diffuse dai media francesi ci sarebberotree tra di loro una donna, funzionaria della polizia, che sarebbe stata decapitata. Due deisi trovavano dentro la Chiesa. La polizia è riuscita a bloccare l’assassino e, poiché è ferito, lo ha portato in ospedale. Il sindaco diChristian Estrosi, ha detto: Grazie alla polizia municipale che ha catturato l’autore dell’accoltellamento. Il sindaco ha anche spiegato che il killer, durante l’attacco e dopo, gridava “Allah Akbar” e questo fa pensare che si tratti dell’ennesimo attacco di matrice ...

