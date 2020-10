Parma, un poliziotto dà un calcio in faccia al manifestante bloccato a terra – Il video (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Stava per concludersi la manifestazione che a Parma, nella serata del 27 ottobre, ha portato in piazza Garibaldi oltre mille persone contro le restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm anti-Coronavirus, quando due poliziotti hanno bloccato a terra un ragazzo incappucciato. Il ragazzo si trovava vicino alla copertura in plexiglass del dehor di un locale, quando è stato fermato. A quel punto, con il giovane ormai bloccato a terra, è arrivato un terzo agente che lo ha colpito con un calcio. Sull’episodio, che è stato ripreso in un video diffuso sui social media, il questore di Parma ha disposto accertamenti disciplinari. Il poliziotto, ha fatto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Stava per concludersi la manifestazione che a, nella serata del 27 ottobre, ha portato in piazza Garibaldi oltre mille persone contro le restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm anti-Coronavirus, quando due poliziotti hannoun ragazzo incappucciato. Il ragazzo si trovava vicino alla copertura in plexiglass del dehor di un locale, quando è stato fermato. A quel punto, con il giovane ormai, è arrivato un terzo agente che lo ha colpito con un. Sull’episodio, che è stato ripreso in undiffuso sui social media, il questore diha disposto accertamenti disciplinari. Il, ha fatto ...

