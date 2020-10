Napoli: ecco il francobollo per la Coppa Italia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il successo in Coppa Italia del Napoli avvenuto lo scorso giugno in finale contro la Juventus, sarà celebrata attraverso un francobollo speciale. Lo ha comunicato Poste Italiane che produrrà 500.000 pezzi, dal valore relativo alla tariffa B pari a 1,10 euro. Il francobollo è stampato dall’ Istituto Poligrafico e Zecca di Stato S.P.A, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura della SS Calcio Napoli S.P.A e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’ Istituto Poligrafico e Zecca di Stato S.P.A Quali sono le caratteristiche del francobollo? La vignetta riproduce, a sinistra, il logo della Società Sportiva Calcio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il successo indelavvenuto lo scorso giugno in finale contro la Juventus, sarà celebrata attraverso unspeciale. Lo ha comunicato Postene che produrrà 500.000 pezzi, dal valore relativo alla tariffa B pari a 1,10 euro. Ilè stampato dall’ Istituto Poligrafico e Zecca di Stato S.P.A, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura della SS CalcioS.P.A e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’ Istituto Poligrafico e Zecca di Stato S.P.A Quali sono le caratteristiche del? La vignetta riproduce, a sinistra, il logo della Società Sportiva Calcio ...

Il procuratore Raffaele Cantone, infatti, con i capi delle procure di Roma, Milano, Torino, Salerno, Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Firenze e Napoli, ha chiesto ad Alfonso Bonafede (che nel ...

Il procuratore Raffaele Cantone, infatti, con i capi delle procure di Roma, Milano, Torino, Salerno, Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Firenze e Napoli, ha chiesto ad Alfonso Bonafede (che nel ...