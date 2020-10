Hockey pista | Serie A1 2020 | Lodi sconfigge 6-3 Sarzana e conquista la vetta della classifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si chiude con una sola squadra al comando la terza giornataA1 disu/2021, che risponde al nomeAmatori Wasken, capace di piegare 6-3 nel posticipo la Credit Agricole, volando dunque a quota nove punti in graduatoria, risultando l’unica formazione a punteggio pieno. Avvio di gara in favore dei liguri, che dopo neanche due giri di lancetta sbloccano il punteggio, grazie alla realizzazione di Davide Borsi, il quale poco dopo rimedia un cartellino blu, con Francesco Compagno che però fallisce il tentativo su tiro diretto. La rete del pareggio arriva comunque al 9′, per opera di Enric Torner, con i lombardi che primasirena vanno in doppia cifra di falli. Nelle prime ...