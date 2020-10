Covid Germania, arrivano nuove restrizioni: le decisioni della Merkel (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Aumentano i casi di Covid-19 anche in Germania, con la cancelliera Merkel che impone nuove restrizioni, in arrivo un lockdown light. La situazione Covid-19 rischia di diventare insostenibile anche in Germania, con la cancelliera Angela Merkel che impone nuove restrizioni. Infatti saranno chiusi bar e pub, a cui sarà consentita solamente l’attività di asporto. Inoltre … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Aumentano i casi di-19 anche in, con la cancellierache impone, in arrivo un lockdown light. La situazione-19 rischia di diventare insostenibile anche in, con la cancelliera Angelache impone. Infatti saranno chiusi bar e pub, a cui sarà consentita solamente l’attività di asporto. Inoltre … L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - LaStampa : Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown - SkyTG24 : Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown. In Spagna ipotesi chiusure regionali - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: Emergenza #COVID: secondo anticipazioni della stampa tedesca, la Germania potrebbe imporre un #lockdown morbido a novembre, nel… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Covid, in Germania 15 mila nuovi contagi in 24h: è record assoluto -